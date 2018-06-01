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06. 01. 2018

Франция не поддержала США по ситуации в Иране

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что события в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и предостерег от использования ситуации в стране "для частных нужд", пишет РИА Новости.

Напомним, США на эктренном заседании Совбеза ООН 5 января заявили, что происходящее в Иране затрагивает вопрос международного мира и безопасности.

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов", − отметил французский дипломат.

Он заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд" и отметил, что ситуация в Иране решится без внешнего вмешательства. 

"Изменения придут в Иран не извне, а от самого иранского народа", − подчеркнул Делаттр.

Отмечается, что позицию Франции разделили и другие постоянные члены Совбеза.

Ранее сообщалось, что постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в многолетней истории вмешательства во внутренние дела страны.

Источник: korrespondent.net

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