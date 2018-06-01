Итоги 05.12: Приговор Саакашвили и обвинения Ирана

Макрон заявил, что у Турции нет шансов вступить в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже заявил, что на сегодняшний день у Турции нет шансов на прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз. Вместе с тем французский лидер не исключил развития отношений между ЕС и Турцией "в форме сотрудничества, партнерства".

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз "утомило" Анкару.

В Черное море вошел эсминец CША

Американский эсминец USS Carney DDG64 зашел в Черное море. Он стал первым кораблем стран НАТО, посетившим черноморский регион в 2018 году.

Золотовалютные резервы Украины выросли за год

В НБУ сообщили, что международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18,8 миллиардов долларов. За год они выросли на 21%.

Отмечается, что резервы выросли в основном благодаря поступлению финансирования от МВФ и покупке Нацбанком долларов.

Кипрский суд заморозил активы Ахметова

Суд в Никосии заморозил активы Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу Укртелекома. Таким образом суд удовлетворил иск компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления Родовид Банка Денису Горбуненко.

В группе СКМ, которая принадлежит Ахметову, заявили, что обжалуют решение Кипрского суда.

Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии

Суд в Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Приговор Тбилисского городского суда создает основания для экстрадиции Саакашвили с территории Украины.

Корреспондент.net разбирался в приговоре Саакашвили.

В Беларуси решили закрыть генконсульство страны в Одессе

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщили в беларусском правительстве.

Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением от 4 января 2018 года и должно быть закрыто до 23 февраля.

Сепаратисты в Болгарии объявили о намерении отделить три региона

На северо-западе Болгарии сепаратисты заявили, что собираются провести референдум об отделении трех регионов − Видин, Враца и Монтана. После обретения независимости они планируют присоединиться к Румынии.

Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции в стране.

Состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила Тегеран, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране. Она отметила, что происходящее в Иране затрагивает вопрос международного мира и безопасности.

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил Вашингтон в многолетнем вмешательстве во внутренние дела Исламской Республики.

Дипломат предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в стране, а также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и некоторые американские политики "поддерживали в его регионе насилие".

Отметим, постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что события в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и подчеркнул, что изменения придут в страну без внешнего вмешательства. Позицию Парижа разделили и другие постоянные члены Совбеза.

Источник: korrespondent.net