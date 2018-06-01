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06. 01. 2018

Twitter не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

Социальная сеть Twitter сообщила, что учетные записи, принадлежащие мировым лидерам, имеют особый статус и отклонила призывы пользователей удалить аккаунт президента США Дональда Трампа.

Споры по поводу твитов Трампа разразились после того, как он написал, что у него "гораздо большая" и "более мощная" ядерная кнопка, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Критики Трампа считают, что твит и постоянное присутствие Трампа в сети угрожают миру и нарушают правила Twitter, запрещающие угрозы насилием. Как сообщает Reuters, некоторые пользователи протестовали около штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

Twitter ответил в своем сообщении, что даже если он заблокирует мирового лидера, это не заставит его  замолчать.

"Блокирование мирового лидера в Twitter или удаление их противоречивых твитов скроет важную информацию, которую люди должны видеть и обсуждать. Это также не заставит этого лидера замолчать, но, конечно, будет препятствовать необходимой дискуссии вокруг его слов и действий", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что она просматривает твитты мировых лидеров и соответствующим образом применяет свои правила, оставляя открытой возможность, что некоторые материалы, размещенные ими, могут быть удалены.

В компании добавили, что ни один аккаунт не влияет на решения соцсети.

"Мы упорно работаем, чтобы оставаться беспристрастным, имея в виду интересы общества", - говорится в сообщении Twitter.

Напомним, что ранее в Twitter gрезидент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". 

 
 

Источник: korrespondent.net

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