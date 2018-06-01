На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: korrespondent.net