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06. 01. 2018

На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек

 
На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.
 
Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.
 
Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
 
По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.
 
Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
 
Напомним, ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: korrespondent.net

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