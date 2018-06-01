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06. 01. 2018

В аэропорту Канады столкнулись два самолета

 
В Торонто (Канада) в международном аэропорту имени Лестера Б. Пирсона на шоссе аэропорта столкнулись два самолета. В результате столкновения произошел пожар в одном из них, передает CTV.
 
Так, отмечается, что самолет компании Sunwing jet задел хвостом крыло "Боинга" компании WestJet. В это время на борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента и пожара никто не пострадал. 
 
Как сообщила впоследствии авиакомпания WestJet, Boeing только прибыл из мексиканского Канкуна, когда его зацепил самолет компании Sunwing, который оставлял стоянку. Сразу после инцидента все пассажиры были эвакуированы из горящего самолета. 
 
В другом самолете на момент столкновения пассажиров не было. Сейчас начато расследование инцидента. 
 
Напомним, что за 2017 год в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших в общем к 67 смертям. Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации
 

Источник: korrespondent.net

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