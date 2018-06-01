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06. 01. 2018

Украина передала сепаратистам тела погибших

Украинская сторона отправила на оккупированную территорию Донбасса тела погибших, которые воевали на стороне сепаратистов. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе штаба АТО в Facebook.

В штабе рассказали, что передача состоялась в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" на КПВВ Станица Луганская.

"Была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье", - отметили в штабе.

Как сообщалось, в зоне АТО на Донбассе 3 января погиб украинский разведчик Александр Чегурко.

Источник: korrespondent.net

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