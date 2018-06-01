В Мексике в такси нашли пять человеческих голов

В Мексике в штате Веракрус нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов. Об этом сообщает Рroceso.com.mx, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, что головы были замотаны в черные полиэтиленовые пакеты. Лежали они как в слоне, так и в багажнике автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов не сообщают, кто был убит. Известно только, что на капоте такси был нарисован знак одного из местных наркокартелей.

Как сообщалось, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.

Источник: korrespondent.net