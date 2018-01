Трамп считает себя стабильным гением

Президент США Дональд Трамп считает себя не просто умным, а гением. Об этом он заявил, комментируя книгу американского писателя Майкла Вольфа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", в которой высмеял главу государства.

Трамп считает, что автор этой книги является полным неудачником.

"Он писал эти истории, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу", заявил американский президент.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9