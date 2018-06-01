В США полиция за год расстреляла почти тысячу человек

В прошлом году от пуль полицейских в США погибли 987 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно информации издания, 940 из убитых человек были мужчинами. При этом 23% - афроамериканцы.

Более трети убитых - это люди моложе 30 лет. При этом издание отмечает, что в 2016 году в США 963 человека были расстреляны полицией, В 2015 году - 995.

Напомним, перед Новым годом в США произошла перестрелка, в результате один из копов погиб на месте. Стрелявшего удалось ранить и захватить. Позже сообщили что он умер.

Источник: korrespondent.net