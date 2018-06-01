Президент поздравил украинцев с Рождеством

Украинцев с Рождеством Христовым поздравил глава государства Петр Порошенко вместе со своей семьей. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе президента.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный", - рассказал Порошенко.

Глава государства отметил то, как украинцы берегут свои традиции. По словам президента, уже более тысячи лет украинцы по-особому отмечают этот день.

"Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и воссоздавать рождение Сына Божьего в народных вертепах", - говорится в поздравлении президента.

Порошенко считает, что украинские обычаи делают украинцев особенными и непохожими друг на друга.

Первая леди в свою очередь пожелала украинцам радости и счастливого будущего.

Ранее сообщалось, что Рождество Христово, которое отмечают православные христиане, отличается от католического не только датой, но и обычаями.

Источник: korrespondent.net