06 января 2018, суббота, 22:37
+5°C
Завтра +3°C
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
06. 01. 2018

Президент поздравил украинцев с Рождеством

Украинцев с Рождеством Христовым поздравил глава государства Петр Порошенко вместе со своей семьей. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе президента.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный", - рассказал Порошенко.

Глава государства отметил то, как украинцы берегут свои традиции. По словам президента, уже более тысячи лет украинцы по-особому отмечают этот день.

"Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и воссоздавать рождение Сына Божьего в народных вертепах", - говорится в поздравлении президента.

Порошенко считает, что украинские обычаи делают украинцев особенными и непохожими друг на друга.

Первая леди в свою очередь пожелала украинцам радости и счастливого будущего.

Ранее сообщалось, что Рождество Христово, которое отмечают православные христиане, отличается от католического не только датой, но и обычаями.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

И только когда Золотую рыбку вываляли в муке, она поняла намек и быстро согласилась выполнить еще пару-тройку желаний.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.