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06. 01. 2018

Ураганы нанесли Франции ущерб в 200 млн евро

Ущерб от ураганов Кармен и Элеонор оценили в 200 млн евро. Об этом говорится в сообщении Французской страховой компании.

Отмечается, что непогода убила по меньшей мере шесть человек. Страховые компании готовы в кратчайшие сроки возместить ущерб пострадавшим. Отмечено, что всего во Франции зафиксировано около 150 тыс. страховых случаев. Сумма ущерба может вырасти из-за риска наводнений.

Напомним, из-за непогоды семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения. 

Источник: korrespondent.net

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