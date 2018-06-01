Ураганы нанесли Франции ущерб в 200 млн евро

Ущерб от ураганов Кармен и Элеонор оценили в 200 млн евро. Об этом говорится в сообщении Французской страховой компании.

Отмечается, что непогода убила по меньшей мере шесть человек. Страховые компании готовы в кратчайшие сроки возместить ущерб пострадавшим. Отмечено, что всего во Франции зафиксировано около 150 тыс. страховых случаев. Сумма ущерба может вырасти из-за риска наводнений.

Напомним, из-за непогоды семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения.

Источник: korrespondent.net