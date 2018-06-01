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06. 01. 2018

В Лиде православные собрали помощь для бомжей

Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению православной Лидской епархии протоиерей Владимир Яромич и благочинный церквей Лидского округа протоиерей Ростислав Соловьев 4 января посетили городской Дом временного ночного пребывания бездомных.

Гости привезли с собой продукты, собранные специально для этой цели в Лидском благочинии с 17 по 26 декабря, сообщает lida-eparhia.by.

Жители приносили продукты в Георгиевский храм и храм и Всех святых – муку, крупу, варенье и домашние закатки, сладости, а также одежду.

Священники побеседовали с насельниками, напомнив: “Господь любит всех людей и всем желает спасения, но насильно спасти человека Он не может, так как человек наделен свободной волей, и сам решает, идти ему к Богу или отвернуться от Него. Но даже в том случае, когда человек удалился от Бога, Господь всегда ждет его покаяния.Какие бы поступки ни совершал человек, пока он жив, у него имеется возможность исправить свою жизнь. Поэтому нужно почаще вспоминать то, как в более сложных условиях жили наши предки, по сравнению с современным человеком. Ведь они не полагались на свои слабые человеческие силы, а призывали в помощь Бога и по них просьбах Господь помогал им”.

В часовне Лидской городской больницы 31 декабря благодарственный молебен по случаю Нового года совершил протоиерей Алексий Глинский . Пациенты медицинского учреждения и дежурный персонал имели возможность отметить наступление Нового года церковной молитвой.

По завершению молебна отец Алексий обратился к присутствующим с проповедью. Священнослужитель поблагодарил всех за совместную молитву и призвал не поддаваться унынию и страхам, не смотря на болезнь и невозможность быть с родными: “Не забывайте слова Христа о том, как драгоценна человеческая жизнь в очах Божьих и любое изменения нашего состояния, поворот судьбы, следует понимать исходя из этого”.

Источник: krynica.info

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