Афганские силовики ликвидировали 20 боевиков Талибана

В результате атаки ВВС Афганистана в западной провинции Фарах ликвидированы двадцать боевиков радикального движения Талибан, восемь получили ранения, сообщают местные СМИ.
Афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.
По данным полиции, среди убитых боевиков – четыре местных полевых командира движения Талибан.
В столице Афганистана прогремели два взрыва, десятки жертв
Напомним, ранее в Кабуле смертник атаковал полицейских, погибли одиннадцать человек.
Источник: korrespondent.net
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