Афганские силовики ликвидировали 20 боевиков Талибана

В результате атаки ВВС Афганистана в западной провинции Фарах ликвидированы двадцать боевиков радикального движения Талибан, восемь получили ранения, сообщают местные СМИ.

Афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.

По данным полиции, среди убитых боевиков – четыре местных полевых командира движения Талибан.



В столице Афганистана прогремели два взрыва, десятки жертв

Напомним, ранее в Кабуле смертник атаковал полицейских, погибли одиннадцать человек.

Источник: korrespondent.net