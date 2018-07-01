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07. 01. 2018

Афганские силовики ликвидировали 20 боевиков Талибана

В результате атаки ВВС Афганистана в западной провинции Фарах ликвидированы двадцать боевиков радикального движения Талибан, восемь получили ранения, сообщают местные СМИ.

Афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.

По данным полиции, среди убитых боевиков – четыре местных полевых командира движения Талибан.

В столице Афганистана прогремели два взрыва, десятки жертв

Напомним, ранее в Кабуле смертник атаковал полицейских, погибли одиннадцать человек.

Источник: korrespondent.net

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