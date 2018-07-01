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07. 01. 2018

Более 20 человек пострадали от землетрясения в Иране

 
На западе Ирана в субботу, 6 января, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадали более 20 человек, сообщает IRNA.
 
Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах).
 
17 человек получили травмы и ранения в самом городе, еще четверо пострадали в сельской местности.

Недалеко от Афин произошло землетрясение
 
Напомним, ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Источник: korrespondent.net

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