Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном



Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters. Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.

Журналисты спросили президента США, готов ли он созвониться с северокорейским лидером.

"Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим", – сказал Трамп, отметив, что для этого потребуются определенные условия.

Президент США также заявил, что "дипломатический прорыв" в северокорейской проблеме является его заслугой.





КНДР и Южная Корея проведут переговоры "Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира", – подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи.

Источник: korrespondent.net