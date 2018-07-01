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07. 01. 2018

Имя Мухаммед стало одним из самых популярных в Австрии

 
Имя Мухаммед стало третьим по популярности именем, которое получают новорожденные в Австрии, сообщает Kronen Zeitung.
 
Самыми распространенными именами детей в Австрии в 2017 году у мальчиков были – Александр и Максимилиан, а мусульманское имя Мухаммед заняло третье место.
 
Отмечается, что учитывались все варианты написания имени – Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.
 
Среди женских имен лидируют София, Сара и Анна. 

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Напомним, в Киеве в 2017 году самыми популярными именами, которые родители давали рожденным, стали София и Тимофей. 

Источник: korrespondent.net

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