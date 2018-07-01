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07. 01. 2018

Ким Чен Ын выступил за объединение Корей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал КНДР и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения.

По его мнению, две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга – это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", – приводит слова Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер КНДР также призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

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Напомним, ранее Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

Источник: korrespondent.net

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