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07. 01. 2018

Тереза Мэй планирует перестановки в правительстве – СМИ


Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в понедельник, 8 декабря, может объявить о перестановках в кабинете министров, пишет The Sunday Times.

Ожидается, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина после отставки Дамиана Грина.

Газета предполагает, что ведущие члены кабинета министров – министр финансов Филипп Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.

Парламент Британии обязал Мэй согласовать с ним соглашение о Brexit

Напомним, ранее Мэй заявила о возможности переноса даты Brexit.

Источник: korrespondent.net

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