Итоги 06.01: Призыв Ким Чен Ына, арест принцев СА

Семеро российских музыкантов пополнили базу Миротворца

В базу данных сайта Миротворец попали сразу семь российских музыкантов, исполнителей бардовской песни. Так, "Чистилище" Миротворца пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Музыканты нарушили государственную границу Украины во время посещения Крыма.

Ким Чен Ын выступил за объединение КНДР и Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал КНДР и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения. По его мнению, две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

Лидер КНДР также призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Порошенко с семьей поздравил украинцев с Рождеством

Украинцев с Рождеством Христовым поздравил глава государства Петр Порошенко вместе со своей семьей.

"Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник – он духовный, но он – и государственный, он – и народный", – рассказал президент.

Первая леди пожелала украинцам радости и счастливого будущего.

Хакеры атаковали управление юстиции Одесской области

Сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области был взломан в результате хакерских атак. В результате взлома в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

Украинская армия передала ЛДНР тела сепаратистов

Украинская сторона отправила на территорию Донбасса тела погибших, которые воевали на стороне сепаратистов, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

Передача состоялась в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" на КПВВ Станица Луганская.

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за протесты

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Указ предполагал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги - за воду и электричество. Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.

Трамп назвал себя "очень стабильным гением"

Президент США Дональд Трамп считает себя не просто умным, а гением. Об этом он заявил, комментируя книгу американского писателя Майкла Вольфа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", в которой высмеял главу государства.

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни, моими двумя величайшими активами были умственная стабильность и настоящий ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до президента Соединенных Штатов (с первой попытки), думаю, что это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", – заявил америкаснкий лидер.

Источник: korrespondent.net