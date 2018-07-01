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07. 01. 2018

Британия предупредила Украину о последствиях давления на НАБУ

Давление на антикоррупционные органы может испортить репутацию Украины, которую она создавала в последние годы. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью журналу Новое время.

По ее словам, в случае дальнейшего давления на антикоррупционные органы речь может идти о пересмотре дальнейшей международной поддержки Украины.

Также посол отметила, что в Украину не будут поступать инвестиции без эффективной борьбы с коррупцией.

"В Украине представлены много известных британских компаний – Land Rover, JCB, Mark & Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозят коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", – сказала дипломат.

Как сообщал Корреспондент.net, НАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную техникув своей работе. 

Источник: korrespondent.net

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