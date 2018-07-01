Истребители НАТО сопроводили 130 российских самолетов над Балтикой

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии НАТО в 2017 году сопроводили 130 российских самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран. Об этом сообщает Минобороны Литвы, пишет Delfi.

Как отмечается, в прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В 2016 году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-м - около 160, а в 2014-м - около 140 раз.

Истребители разных стран НАТО дежурят по четыре месяца в миссии, что базируется на базах ВВС Литвы в Шауляй и в Эстонии - в Емаре.

Напомним, в Евросоюзе планируют создать аналог НАТО.

Источник: korrespondent.net