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07. 01. 2018

Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны.

Cмотрите фотогалерею: Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы.

Во время осмотра микроавтобуса пограничники нашли старинную Библию, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Напомним, в Киеве изъяли контрабанду из РФ на миллионы.

Источник: korrespondent.net

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