В результате взрыва на станции метро в Стокгольме один человек получил ранения. Об этом сообщает Expressen.

По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге.

Cмотрите фотогалерею: В Стокгольме возле метро произошел взрыв

Он был доставлен в больницу с ранениями. С ним была 45-летняя спутница, которая тоже попала в больницу, но о ее ранениях данных нет.

На место прибыла полиция и взрываотехники. По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 сентября 2017 года в Лондоне на станции Парсонс-Грин произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности.

Источник: korrespondent.net