В результате взрыва на станции метро в Стокгольме один человек получил ранения. Об этом сообщает Expressen.
По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге.
Cмотрите фотогалерею: В Стокгольме возле метро произошел взрыв
Он был доставлен в больницу с ранениями. С ним была 45-летняя спутница, которая тоже попала в больницу, но о ее ранениях данных нет.
На место прибыла полиция и взрываотехники. По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.
Как сообщал Корреспондент.net, 15 сентября 2017 года в Лондоне на станции Парсонс-Грин произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности.
Источник: korrespondent.net
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