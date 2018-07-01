07 января 2018, воскресенье, 20:41
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
07. 01. 2018

Папа Римский поздравил с Рождеством христиан восточного обряда

Папа Римский Франциск в субботу, 6 января, поздравил христиан восточного обряда с Рождеством, сообщает Радио Ватикана.

"Дорогие братья и сестры, некоторые восточные церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем", - сказал Папа Франциск.

Напомним, 7 января православные и греко-католики в Украине празднуют Рождество Христово.

Как сообщалось, пять миллионов украинцев приняли участие в Рождественских богослужениях.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.