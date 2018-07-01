Папа Римский поздравил с Рождеством христиан восточного обряда

Папа Римский Франциск в субботу, 6 января, поздравил христиан восточного обряда с Рождеством, сообщает Радио Ватикана.

"Дорогие братья и сестры, некоторые восточные церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами христианами, признаем Его Господом и Спасителем", - сказал Папа Франциск.

Напомним, 7 января православные и греко-католики в Украине празднуют Рождество Христово.

Как сообщалось, пять миллионов украинцев приняли участие в Рождественских богослужениях.

Источник: korrespondent.net