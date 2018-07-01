В Иране арестован экс-президент - СМИ

Власти Ирана арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства. Об этом сообщила лондонская ежедневная газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на "надежные источники в Тегеране". В то же время официальные иранские СМИ эту информацию не комментируют.

Согласно данным источников Al-Quds Al-Arabi, экс-президент был арестован во время визита в город Шираз. Арест был проведен с согласия высшего руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщается, причиной ареста стало выступление Махмуда Ахмадинежада в городе Бушем, которое было расценено как как призыв к "разогревом беспорядков". В частности, Ахмадинежад заявил, что "некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Он также обвинил нынешнего президента страны в Хасане Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Он, вероятно, добавил, что Иран страдает от "бесхозяйственности" и правительство президента Хасана Рухани "считает, что он владеет землей и что народ является невежественным обществом".

Газета заявила, что власти теперь пытаются посадить бывшего президента под домашний арест.

Как известно, протесты охватили Иран в конце прошлого года. Сначала они были направлены против экономической политики и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны и духовным руководством.

Ранее в Иране военные заявили о прекращении акций протеста.

Источник: korrespondent.net