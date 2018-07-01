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07. 01. 2018

За подрыв безопасности Украины осудили 51 человека

По обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

Как сообщается, за преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. В первом полугодии всего рассмотрено 71 дело.

Как сообщалось, Савченко исключили из комитета нацбезопасности.

Ранее Франция признала Pokemon Go угрозой нацбезопасности.

Источник: korrespondent.net

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Украина
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