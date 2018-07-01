Снегопады заблокировали тысячи авто на дорогах Испании

Из-за сильных снегопадов в Испании несколько тысяч автомобилей оказались заблокированы на дорогах. К ликвидации последствий снегопада подключены военные, сообщает РИА Новости Украина.

По сообщению Генерального дорожного управления Испании, несколько десятков дорог были перекрыты.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных.

Днем в воскресенье военное подразделение службы по чрезвычайным ситуациям (UME) сообщило, что удалось разблокировать все автомобили на трассе AP-6.

Экстренные службы, генеральное дорожное управление и Гражданская гвардия рекомендуют не пользоваться автомобилями без необходимости, однако в Испании завершаются рождественские праздники и многие вынуждены садиться за руль, чтобы вернутся домой.

На трех десятках дорог разрешено движение лишь с цепями на шинах. Повышенный уровень угрозы из-за снегопада введен в трех десятках провинций по всей стране.

Напомним, на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".

А тем временем в Сиднее стоит рекордная жара, которая последний раз фиксировалась 80 лет назад.

Источник: korrespondent.net