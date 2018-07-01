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07. 01. 2018

В Киеве напали на Российский центр – соцсети

Члены организации Черный комитет заявили о том, что они в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом представители организации заявили на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ.

Организаторы нападения также опубликовали видео с записью инцидента. Однако, видео имеет слишком плохое качество, чтобы дать понять масштабы нанесенного ущерба.

"В Рождественскую ночь активисты Черного комитета совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", - говорится в сообщении.

В ходе нападения члены организации облили стены здания красной краской, "что символизирующий кровь украинцев на руках Москвы".

Также активисты сделали надпись "Смерть России!" и разбросали у центра открытки.

Ранее В Киеве облили краской памятник Ватутину.

Источник: korrespondent.net

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