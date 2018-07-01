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07. 01. 2018

В России предложили вернуть пол-Украины в Россию

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий. Об этом он сказал, комментируя намерение Украины признать СССР оккупантом, сообщает РИА Новости.

По словам российского депутата, половину сегодняшней Украины надо будет вернуть в Россию.

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", — сказал Леонид Калашников.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией". Вятрович сказал, что современная Украина должна заявить о том, что является преемницей УНР, которая существовала в 1917-1921 годах,.

"Нам важно говорить, что украинское государство - это не нечто случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это достаточно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - отметил он.

Напомним, ранее Климкин заявил, что легитимность выборов в РФ сомнительна.

Ранее спикер литовского сейма заявил, что Россия должна изменить свою позицию по Украине.

Источник: korrespondent.net

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