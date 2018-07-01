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07. 01. 2018

Рождество в зоне АТО прошло без обстрелов

Воскресенье, 7 января, в зоне АТО прошло без обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 на большой праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации", - подчеркивается в сообщении.

В штабе подчеркнули необходимость обеспечения мира и покоя на рождественские праздники.

Ранее в штабе заявляли, что сепаратисты блокируют движение миссии ОБСЕ.

Напомним, на линии разграничения скопилось 310 авто.

Источник: korrespondent.net

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