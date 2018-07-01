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07. 01. 2018

Днепропетровщину наводнили волки из Донбасса

В Днепропетровскую область из зоне АТО массово бегут волки. Об этом сообщил заведующий сектором охотничьего хозяйства при областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Александр Олейник, сообщает Днепр вечерний.

О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов, которые видели диких животных недалеко от своих домов.

Олейник говорит, что ситуация не критическая.

"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села", - говорит специалист.

Ранее сообщалось, что зоне АТО страдают оставленные переселенцами животные.

Источник: korrespondent.net

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