Названа причина взрыва в Стокгольме

Взрыв, произошедший в воскресенье близ станции метро на юге Стокгольма, мог произойти из-за старой ручной гранаты. Об этом заявил представитель полиции Ларс Альварше, сообщает РИА Новости.

В полиции удивились, что граната не взорвалась раньше.

"Речь идет о боевом зарядном устройстве, в настоящее время мы подозреваем, что это могла быть старая ручная граната. Часто они завозятся из бывшей Югославии, возможно, пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность. Но мы удивлены, что она не взорвалась раньше", — сказал полицейский.

Как ранее сообщалось, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге. Позже мужчина скончался в больнице. Вместе с ним на месте ЧП находилась его 45-летняя спутница. По ее словам, погибший увидел предмет на земле и решил его поднять. Сама женщина тоже пострадала, получив легкие раны на лице и ногах.

Произошедшее не рассматривается как теракт, полиция считает, что пара стала случайной жертвой.

Как сообщалось, 15 сентября 2017 года в Лондоне на станции Парсонс-Грин произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности.

Источник: korrespondent.net