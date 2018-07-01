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07. 01. 2018

Как праздновали Рождество в украинских городах

Сегодня православные и греко-католики Украины празднуют Рождество Христово. Накануне вечером в 14 тысячах храмов по всей Украине прошли рождественские богослужения.

Предстоятель УПЦ (КП) Патриарх Филарет возглавил праздничное всеночное бдение во Владимирском кафедральном соборе Киева.

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

В день Навечерия Рождества Христова, 6 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. 

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

В Киеве народные гулянья по случаю праздника устроили в центре города. Здесь установили карусели, тематические инсталляции и фотозоны.

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

В Виннице в честь Рождества открыли выставку дидухов - символа нового года, достатка и урожая.

 
 

В Одессе 7 января состоялся открытый фольклорный фестиваль, а также парад праздничных трамваев. Также на рождественские праздники запланирован велопробег Дедов Морозов. Кроме того, на Думской площади угощали шоколадно–пряничным тортом в форме рождественского украшенного калача.

 
 

В Харькове 7 января прошли рождественские гуляния в парке, где гостей ждали выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы.

 
 

Во Львове 6 января начались рождественские праздники с установления трехметрового Дидуха.Также по всему Львову традиционно устанавливают вертепы.

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

Cмотрите фотогалерею: Как праздновали Рождество в украинских городах

Напомним, 7 января православные и греко-католики в Украине празднуют Рождество Христово. Как сообщалось, в богослужениях приняли участие пять миллионов украинцев.

Источник: korrespondent.net

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