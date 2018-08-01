В сирийском Идлибе подорвали два автомобиля

В результате взрыва автомобиля на улице города Идлиб в Сирии более 30 человек погибли или были ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.
По данным агентства, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом.
Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали возле штаб-квартиры радикальной группировки (так называемого Корпуса Кавказской армии). В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.
Источник: korrespondent.net
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