В сирийском Идлибе подорвали два автомобиля

В результате взрыва автомобиля на улице города Идлиб в Сирии более 30 человек погибли или были ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ.

По данным агентства, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом.

Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали возле штаб-квартиры радикальной группировки (так называемого Корпуса Кавказской армии). В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

Отмечается, что в провинции Идлиб влияние поделено между рядом радикальных группировок. На фоне наступления сирийской армии на юге провинции среди боевиков растут разногласия, которые приводят к вооруженным стычкам.

Источник: korrespondent.net