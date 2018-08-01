Экс-советник Трампа оправдался за свои заявления для скандальной книги

Бывший советник президента США Стив Бэннон объяснил смысл своих комментариев, попавших в книгу журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе, сообщает РИА Новости.

Бэннон заявил, что приписываемое ему обвинение в "предательстве" сына президента, Дональда Трампа-младшего, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

"Я сожалею, что моя запоздала реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда (Трампа)-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в его первый год на посту", − заявил бывший чиновник в открытом обращении к Трампу и его семье.

Экс-советник добавил, что продолжает поддерживать самого президента Трампа и выдвигаемую американским лидером повестку, а его сына считает патриотом.

Бэннон подчеркнул, что по-прежнему считает расследование российского вмешательства в выборы США "полным фарсом".

Напомним, 3 января СМИ опубликовали отрывки из книги Вулфа о жизни Трампа в Белом доме.

В администрации американского лидера назвали творение журналиста "таблоидным чтивом", а сам Трамп заявил, что Бэннон потерял рассудок после увольнения.

Источник: korrespondent.net