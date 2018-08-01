Самолеты США провели разведку у побережья Крыма

Два военных самолета США осуществили разведку разведку вдоль практически всего побережья Крыма на Черном море, сообщает Интерфакс.

Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050 в течение нескольких часов 7 января курсировал вдоль всего побережья аннексированного Крыма.

В это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, был зафиксирован вблизи Севастополя и совершил полет к западу и югу от полуострова.

Самолет США провел разведку над Черным морем

Ранее сообщалось, что 5 января стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил очередной многочасовой полет у границ Калининградской области на Балтике.

Источник: korrespondent.net