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08. 01. 2018

В Израиле подсчитали ракеты, выпущенные по территории страны за год

Израильская армия сообщила, что по территории страны в 2017 году были выпущены 43 ракеты со строны сектора Газа и Синайского полуострова, говорится в сообщении военных в Twitter.

Отмечается, что вооруженные силы Израиля произвели ответные удары по 59 целям в секторе Газа, в том числе по пусковым установкам, тренировочным лагерям, мастерским по производству оружия и наблюдательным пунктам.

За год военные конфисковали 2,87 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяли 455 единиц оружия и обнаружили 42 подпольные мастерские по производству оружия.

This is what the IDF's operational activity looked like in 2017 pic.twitter.com/nJqBLrdJ1d

— IDF (@IDFSpokesperson) 7 января 2018 г.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Источник: korrespondent.net

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