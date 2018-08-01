Иран запретил английский язык в начальной школе

В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения", пишет Reuters.

Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".

Напомним, перед Новым годом в Иране начались антиправительственные акции. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек.

Порошенко призвал украинцев учить английский

Источник: korrespondent.net