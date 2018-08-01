Орбан назвал мусульманских беженцев "захватчиками"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и назвал беженцев, прибывающих в Европу, "мусульманскими захватчиками", пишет Die Welt.
Глава венгерского правительства считает, что приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.
"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", − подчеркнул Орбан.
Напомним, в конце 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.
Источник: korrespondent.net
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