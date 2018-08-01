В Эстонии заявили, что РФ готовила атаку на НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью изданию Bild, что Россия готовилась к боевым действиям против стран − членов блока НАТО во время учений Запад-2017.

По словам Терраса, Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе.

"Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки", − подчеркнул он.

При этом генерал отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.

Напомним, с 14 по 20 сентября в Беларуси и России проходили стратегические учения Запад-2017.

Корреспондент.net разбирался, как прошли военные учения.

Источник: korrespondent.net