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08. 01. 2018

Армия Асада прорвала блокаду военной базы возле Дамаска

Сирийская армия прорвала осадное кольцо около одной из военных баз к востоку от Дамаска. Как сообщают правозащитники из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации. При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат.

Отмечается, что в ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки Ахрар аш-Шам, начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на регион с населением около 300 тысяч человек. На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 января в сирийском городе Идлиб, который находится под контролем повстанцев, произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще около 70 пострадали.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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