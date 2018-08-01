В Мексике в результате перестрелки погибли 11 человек

На западе Мексики близ города Акапулько произошла перестрелка, в результате которой погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что восемь погибших – местные мирные жители. Причиной инцидента стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.

Правоохранители задержали 30 человек.

Агентство отмечает, что Акапулько – центр производства опийного мака и считается одним из самых опасных городов в мире.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Мексике нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов.

Напомним, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.

Источник: korrespondent.net