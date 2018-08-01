08 января 2018, понедельник, 11:01
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
08. 01. 2018

В Мексике в результате перестрелки погибли 11 человек

На западе Мексики близ города Акапулько произошла перестрелка, в результате которой погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что восемь погибших – местные мирные жители. Причиной инцидента стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.

Правоохранители задержали 30 человек.

Агентство отмечает, что Акапулько – центр производства опийного мака и считается одним из самых опасных городов в мире.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Мексике нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов.

Напомним, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.