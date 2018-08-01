08 января 2018, понедельник, 11:05
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,4
08. 01. 2018

Израиль ввел ограничения против 20 неправительственных организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну.

В этот перечень включены организации, которые, по мнению израильских властей, призывали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении палестинских территорий.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", – заявил министр по безопасности Израиля Гилад Эрдан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В частности, это базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие.

Отмечается, что все эти организации якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Израиль сократил взнос в ООН на $6 млн, а также объявил дату выхода из ЮНЕСКО.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.