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08. 01. 2018

В России заявили о разработке бомбы под названием Дрель

Российские военные в 2018 году получат на вооружение новейшую планирующую авиабомбу Дрель весом 500 кг. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора концерна-разработчика Техмаш Владимира Лепина.

"Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами", – сказал он.

По словам Лепина, государственные испытания бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в этом году, после чего ее планируется принять на вооружение.

Отмечается, что одна авиабомба Дрель способна остановить батарею или танковую колонну противника. При этом самолет может не заходить в зону действия ПВО, поскольку боеприпас может планировать на десятки километров, несмотря на отсутствие двигателя.

При отходе от носителя дальность поражения цели Дрели составляет свыше 30 километров, заявили ранее на предприятии Техмаша – Базальт. При этом ее якобы невозможно распознать на радарах.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее появилась информация о том, что военные РФ в Сирии испытывают электромагнитное оружие, разработанное частными российскими компаниями.

Также российская авиация в Сирии применяла мощную корректируемую бомбу КАБ-1500.

Источник: korrespondent.net

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