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08. 01. 2018

Франция отправит в Литву солдат и танки

Более 250 французских военных с танками и БМП присоединятся к международному батальону НАТО в Литве в январе. Первые военные из Франции уже прибыли в эту страну, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на литовское Минобороны.

"Планируется, что до середины января в целом прибудет более 250 французских военных, которые присоединяться к боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Литве", – сказала пресс-секретарь министерства Аста Галдикайте.

По ее словам, французские военные сформируют одну от маневренных рот батальона. Они также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы.

Французы доставят в Литву основные танки Leclerc и БМП VBCI. Официальная церемония инаугурации нового контингента планируется в конце января.

После прибытия французских военных в Международном батальоне НАТО в Литве будут служить более 1200 человек.

Этим подразделением командуют немецкие военные, в нем также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2017 года Франция перебросила военнослужащих в Эстонию. В город Тапа прибыл эшелон с боевой техникой, включая танки Leclerc.

Напомним, батальоны НАТО прибыли в страны Балтии и Польшу на основании решений Варшавского саммита альянса 2016 года.

Источник: korrespondent.net

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