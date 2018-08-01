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08. 01. 2018

СМИ: В Йемене сбили два самолета арабской коалиции

В Йемене за сутки повстанцы-хуситы сбили два военных самолета коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал Аль-Масир.

"Ракетой земля-воздух в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель Tornado", – говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал Al Arabiya утверждает, что как минимум один самолет разбился из-за технической неисправности. Два пилота выжили, хотя истребитель упал на территории, подконтрольной хуситам. Военным удалось провести эвакуацию летчиков.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Саудовской Аравии удалось перекрыть линию снабжения хуситов в Йемене. В ходе операции погибли несколько десятков повстанцев.

Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету хуситов

Источник: korrespondent.net

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