08 января 2018, понедельник, 20:39
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
08. 01. 2018

Болгария выступила за сохранение санкций против РФ

Власти председательствующей сейчас в ЕС Болгарии намерены придерживаться принципов, принятых Советом Евросоюза в отношении санкций против России. Об этом сказал постоянный представитель Болгарии в этой организации Димитер Цанчев, сообщает УНИАН.

По его словам, личное мнение президента Болгарии Румена Радева о снятии экономических санкций с РФ не имеет значения.

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией является полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", – сказал Цанчев.

Он напомнил, что ЕС "настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право".

Дипломат также отметил, что в Брюсселе рассчитывают на Нормандский формат, выполнение Минских договоренностей.

"Отвод тяжелого вооружения от контактной линии является абсолютно необходимым", – подчеркнул он и выразил готовность работать над улучшением отношений с РФ в случае изменения ситуации.

"Но сейчас для этого условий нет", – резюмировал Цанчев.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в октябре президент Болгарии Румен Радев назвал антироссийские санкции бесполезными и призвал искать другие пути для достижения мира в Украине.

В свою очередь болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявлял, что санкции против РФ необходимо отменить.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.