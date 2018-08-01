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08. 01. 2018

Обвиняемый в атаке на Боруссию россиянин признал свою вину

Обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду Боруссия Сергей В. признал свою вину, но отрицает намерение кого-либо убить. "Я глубоко сожалею о том, что совершил", - сказал он в понедельник, 8 января, в суде.

По его словам, он хотел просто сымитировать нападение и специально сделал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили травм, передает агентство dpa.

Взрывы у автобуса дортмундской Боруссии произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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