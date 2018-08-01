Берлин обвинил Ханой в "подрыве доверия"

В связи с началом судебного процесса по делу похищенного в Берлине бывшего функционера Коммунистической партии Вьетнама Чинь Суан Тханя правительство Германии выступило с резкой критикой властей в Ханое. Берлин "с самого начала однозначно осудил похищение как совершенно неприемлемое нарушение международного права и подрыв доверия". Об этом заявил в понедельник, 8 января, представитель МИД ФРГ.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Германии настаивает на том, чтобы судебный процесс соответствовал "высоким правовым требованиям", и ожидает от Ханоя сигналов, направленных на преодоление кризиса доверия. В свою очередь адвокат Чинь Суан Тханя Петра Шлагенхауф не верит, что суд над ним будет соответствовать требованиям правового государства. Вьетнамские власти до середины октября не допускали к Чинь Суан Тханю адвокатов, заявила адвокат агентству epd. Самой Шлагенхауф официальный Ханой отказал во въезде в страну к началу судебного разбирательства.

51-летний экс-функционер Компартии Вьетнама, попросивший убежище в Германии, был похищен в Берлине в июле 2017 года и насильно доставлен на родину. Его обвиняют в нанесении убытков государственному нефтегазовому концерну PetroVietnam, главой которого он являлся, а также в получении взятки в 500 тысяч евро. Кроме него, на скамье подсудимых оказались 20 бывших высокопоставленных партийных деятелей.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net