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08. 01. 2018

В Донецкой области задержали 20-летнюю сторонницу ДНР

В Донецкой области правоохранители проверяют 20-летнюю жительницу Славянска на причастность к "службе" в самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 8 января.

"Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись с приверженцами "русского мира" и их кураторами, девушка активно приобщилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, что двигающихся в город", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в ходе проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района девушка вместе с сожителем уехала в Донецк.

"Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую ДНР, но со временем поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой. Сейчас устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке", – сообщили в полиции.

Ранее участника незаконного военного формирования РИМ арестовал Печерский суд Киева без права внесения залога. 

Источник: korrespondent.net

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